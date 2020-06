Schetyna: Sytuacja jest kluczowa i krytyczna

Były lider Platformy Obywatelskiej był gościem Roberta Mazurka w porannej audycji RMF FM. Dziennikarz zapytał go m.in. o brak lojalności wobec swojej partii. Jako przykład takiej postawy podał torpedowanie kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

– Jestem lojalny wobec PO. To partia, którą zakładałem – zapewnił Grzegorz Schetyna. Polityk tłumaczył, że był, jest i będzie zwolennikiem wielkiego projektu Platformy Obywatelskiej, szczególnie dzisiaj, kiedy on może dać szansę zwycięstwa w wyborach prezydenckich. – Dzisiaj to musimy przeprowadzić i to musimy zrobić. To jest wyzwanie dla nas wszystkich – wskazał.

W audycji padło również pytanie o zbieranie podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Mazurek przywołał doniesienia TVP Info, według których akcja zbierania podpisów już się rozpoczęła, choć wciąż oficjalnie nie ma kampanii wyborczej. – Zaczniemy zbierać podpisy, kiedy zostanie ogłoszony termin wyborów i dowiemy się do kiedy podpisy trzeba będzie złożyć. Czekamy na decyzję pani Witek – odpowiedział były lider PO. Jak podkreślił, działacze partii już są gotowi, aby rozpocząć zbiórę podpisów.