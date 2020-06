Jest ministrem od pół roku. Stara się o nowe stanowisko

"Albo Kidawa-Błońska albo nikt". Ziemkiewicz o "nielegalnej" kandydaturze Trzaskowskiego

"Wybory odbędą się na podstawie uchwały PKW a ta uznaje, że to te same wybory, które nie odbyły się 10 maja. To na jakiej podstawie Trzaskowski?" – zastanawia się na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.