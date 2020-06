Oświadczenie majątkowe Trzaskowskiego jest wadliwe? "Grozi nawet utrata urzędu"

– Uczciwości i przejrzystość w działaniu polityków są podstawą zaufania do państwa polskiego. Jeżeli wszyscy oczekujemy, że państwo polskie, jego instytucje będą obdarzane przez obywateli szacunkiem, musimy to zaufanie budować. Składam dzisiaj swoje oświadczenie majątkowe wraz z żoną, gdzie pokazuję cały swój majątek. Miejmy nadzieję, że presja publiczna na wszystkich tych, którzy do dzisiaj używali wszystkie rodzaju wykrętów, kruczków prawnych, żeby swojego majątku nie pokazać, będzie w Polsce wzrastała, żeby budować zaufanie do władzy publicznej. W samym fakcie, że premier Morawiecki czy minister Szumowski są bardzo majętnymi ludźmi nie ma nic zdrożnego, ale i pan premier, i pan minister powinni pokazać cały swój majątek – mówił Rafał Trzaskowski w zeszłym tygodniu.

Wadliwe oświadczenie?

Okazuje się jednak, że prezydent Warszawy złożył oświadczenie majątkowe na wadliwym formularzu.

Wzór oświadczenia majątkowego, które dotyczy prezydenta miasta ma 10 punktów, podczas gdy dokument złożony przez Trzaskowskiego ma punktów 11 (nadprogramowy punkt dotyczy majątku jego żony). W dokumencie ponadto brakuje informacji o zarobkach, zobowiązaniach, czy oszczędnościach małżonki prezydenta.

Życie Stolicy podkreśla, że nieuprawnione jest twierdzenie, że Rafał Trzaskowski złożył oświadczenie majątkowe razem z małżonką, ponieważ żona Trzaskowskiego po prostu nie złożyła oddzielnego oświadczenia, a prezydent nie wskazał wszystkich punktów dotyczących stanu majątkowego małżonki. "Sprytny zabieg PR zaskoczył, a nieformalne sztaby wyborcze jego kontrkandydatów to przeoczyły" – czytamy.

Poważne konsekwencje?

Serwis Życie Stolicy podkreśla, że fakt iż Trzaskowski nie przestrzegał zaleconego wzoru jest niezwykle ważny, gdyż urzędnik musi działać w granicach prawa, a wszyscy wobec prawa powinni być równi. Dlatego należy stwierdzić - przekonują dziennikarze portalu - że prezydent Warszawy de facto złożył wadliwe oświadczenie, gdyż nie wykorzystał urzędowego formularza.

"Prezydent Trzaskowski powinien zostać wezwany do złożenia prawidłowego formularza oświadczenia majątkowego. Będzie miał na to 14 dni od daty doręczenia wezwania. Jeśli tego nie uczyni, to zgodnie z przepisami ustawy, powinien stracić urząd Prezydenta Warszawy" – czytamy.