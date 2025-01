"Trzaskowski przedrzeźnia nasze hasła". Bosak o 800 plus dla Ukraińców

Propozycja Trzaskowskiego padła tuż po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej. Polityk oznajmił podczas spotkania z wyborcami w Puńsku (woj. podlaskie), że chce ograniczeń w programie 800 plus dla Ukraińców mieszkających w Polsce.

Trzaskowski: Nie możemy popełnić błędu państw Zachodu

– Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu, jak Niemcy i Szwecja – tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal – powiedział prezydent Warszawy. – Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę – dodał.

– Dlatego proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie, jeżeli chodzi o świadczenia, takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki. To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa, tak żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony – mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Bosak: Trzaskowski to kameleon. Ciekawe, czy ktoś mu uwierzy

Słowa Rafała Trzaskowskiego skomentował polityk Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak przypomniał, jego ugrupowanie było przeciwne rozszerzaniu przywilejów socjalnych na cudzoziemców.

– To jest bardzo ciekawe, że w tej chwili nasze postulaty czy nasze hasła zaczął przedrzeźniać Rafał Trzaskowski. Ciekawe, czy ktoś uwierzy, że ten kameleon naprawdę zmienił poglądy – powiedział wicemarszałek Sejmu na antenie RDC.

Bosak zwrócił uwagę, że choć Trzaskowski jest wiceprezesem PO, to jego ugrupowanie nie złożyło projektu ustawy ws. ograniczenia programu 800 plus dla obywateli Ukrainy. – Ale my im ten projekt napiszemy i zgłosimy go niedługo w Sejmie – zaznaczył.

– Nasz dział prawny już pisze. Przed wyborami, absolutnie, to jest kwestia dni – zapowiedział polityk Konfederacji.

Czytaj też:

"Trzaskowski ściga się z Braunem". Ostre słowa kandydatki LewicyCzytaj też:

Nawrocki wyprzedza Tuska, Trzaskowski traci. Pierwszy taki sondaż