Kosiniak-Kamysz: To Jarosław Kaczyński podjął decyzję

"Mamy dość". Trzaskowski zaczyna kampanię i apeluje do PiS

Wreszcie możemy zacząć drogę do zmian – mówił po ogłoszeniu daty wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zwrócił się z apelem do swoich zwolenników, a także do partii rządzącej.