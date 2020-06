Kandydat na prezydenta apeluje do Jacka Kurskiego

Ostatnia debata z udziałem kandydatów na prezydenta odbyła się w siedzibie Telewizji Polskiej 6 maja – przed wyborami, które były planowane na 10 maja.

W środę Krzysztof Bosak zaapelował do Jacka Kurskiego, byłego prezesa TVP, a obecnie członka zarządu telewizji, do zorganizowania "prawdziwej debaty przedwyborczej".

– My się takiej debaty nie boimy. Kandydaci opozycyjni są gotowi do tej debaty stanąć, a obywatele zasługują na informację o tym, kto z jakim programem idzie do tych wyborów, kto ma co do powiedzenia – przekonywał Bosak.

– Oczekujemy debaty, która będzie zrealizowana w prawdziwie telewizyjny sposób, a więc która będzie pokazywała, jak kandydaci reagują na swoje wypowiedzi, gdzie będzie czas na polemiki, interakcje, na zadanie sobie trudnych pytań. Nie potrzebujemy warunków cieplarnianych – mówił.

Kandydat Konfederacji stwierdził, że "prawdziwi liderzy, którzy mają stać na czele państwa, nie są wyłaniani w konkursach, które tworzą upośledzone zasady rywalizacji". – Prawdziwi liderzy sprawdzają się na gruncie, w którym rywalizacja jest pełnowymiarowa – dodał.

