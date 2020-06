PiS postawiło Trzaskowskiemu ultimatum. Ma 24 godziny, aby ujawnić dane

Podczas konferencji prasowej zastępca rzecznika partii Radosław Fogiel, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, Paweł Lisiecki oraz warszawski radny PiS Michał Szpądrowski dali ultimatum prezydentowi Warszawy. Rafał Trzaskowski ma 24 godziny, aby ujawnić dokumenty związane z nagrodami dla prezesów spółek miejskich.

Podczas briefingu politycy odnieśli się do słów Trzaskowskiego, który we wtorek zapowiedział zgłoszenie projektu ustawy "skromnościowej", która miałaby zmusić rząd do przestrzegania ustawy kominowej w odniesieniu do spółek państwowych. Politycy PiS, podkreślają, że prezydent Warszawy mówiący o skromności jest hipokrytą.

Szpądrowski podkreślił, że za pierwszej kadencji Hanny Gronkiewicz-Walt była możliwość dowiedzenia się np. o nagrodach dla prezesów spółek miejskich. Kwota łącznie miała wynosić około 2 mln złotych.

– Stwierdzono, że te liczby za bardzo biją po oczach, więc postanowiono te dane ukryć. W tym momencie ani radni, ani opinia publiczna nie mają dostępu do informacji, ile zarabiają członkowie zarządu spółek miejskich –mówił Michał Szpądrowski.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta dodał natomiast, że radni PO dorabiają nawet setki tysięcy złotych w spółkach miejskich oraz instytucjach publicznych związanych z m.st. Warszawy bądź instytucjami, których funkcje kierownicze pełnią politycy PO i PSL.

– Dlatego chcemy panu prezydentowi pomóc i apelujemy, żeby w przeciągu 24 godzin ujawnił te wszystkie dane, o których tu mówimy. Ujawnił nagrody, ujawnił zarobki spółek miejskich. Jeśli pan Rafał Trzaskowski nie znajdzie na to czasu, rozpoczniemy prace legislacyjne nad odpowiednią poprawką do ustawy, która takie dane uczyni jawnymi – podkreślił Fogiel.

Czytaj także:

Grodzki dostał pytanie o Szumowskiego. Oto, co odpowiedziałCzytaj także:

"Kwestionowanie ważności wyborów nastąpi po nich". Niepokojąca prognoza politologa