Premier wystąpił w Sejmie. Czarzasty nie wytrzymał

Cejrowski żąda przeprosin: Wystawię nogę do pocałowania

Czy chipy będą służyć kontrolowaniu obywateli? Wojciech Cejrowski ma żal do osób, które wyśmiewały go, gdy przestrzegał przed tym zagrożeniem. – 10 lat temu to była teoria spiskowa. Ja teraz proszę, by mnie ktoś przeprosił z tych, co...