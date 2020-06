Kolejne państwa znoszą restrykcje dla polskiego drobiu. "Morawiecki działał na zapleczu"

1 czerwca władze Singapuru poinformowały o zniesieniu restrykcji na polski drób wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI. Dwa dni później podobną decyzję podjęły władze Hongkongu. Restrykcje zniosła też Armenia. Jak słyszymy, takie decyzje, to m.in. efekt starań premiera. – Mateusz Morawiecki o to zabiegał i mocno działał na zapleczu. Być może niektórzy mogą kpić, ale to realna pomoc – mówi nasz rozmówca.

Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków od momentu wylężenia. Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach. Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu.

Pierwszy przypadek ptasiej grypy w tym sezonie w Polsce stwierdzono pod koniec grudnia 2019 r. w miejscowości Stary Uścimów (Lubelszczyzna). Ostatni przypadek - 32. w tym roku odnotowano pod koniec marca