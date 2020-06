Ponad milion przebadanych próbek. Resort zdrowia podaje dane

"Polecam Słownik Języka Polskiego". Horała o słowach Kaczyńskiego

– Posłowie opozycji zaczęli w reakcji na to krzyczeć i zachowywać się w sposób przeszkadzający co zostało adekwatnie, zgodnie ze słownikowym znaczeniem, scharakteryzowane – mówił w Radiu Plus Marcin Horała, komentując słowa Jarosława...