Są nowe wytyczne dla przedszkoli. Zobacz, co się zmieni

Zgodnie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego w grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie. Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

W instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat grupa wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W jednej sali mogą przebywać trzy 8-osobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. Do grupy dzieci przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie. Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Poza ilością dzieci w grupie, GIS wciąż podtrzymuje dotychczasowe zalecenia. Opiekunowie nadal powinni zachować dystans między sobą, minimum 1,5 m. Także rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do oraz z podmiotu mają zachować dystans w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

Dane MEN mówią, że obecnie zajęcia opiekuńcze realizowane są w ponad 15 tys. przedszkoli, do których uczęszcza ponad 203 tys. dzieci.