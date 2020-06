Szymon Hołownia zaprezentował swoje hasło wyborcze

– To jest dzień, który rozpoczyna jeden z najważniejszych momentów w polskiej historii. Przed nami trzy najważniejsze tygodnie ostatnich 30 lat. Podczas tych tygodni zdecydujemy nie tylko o pięciu kolejnych latach, ale o losie następnego pokolenia. Chcę wam dziś pokazać sposób, w jaki te trzy tygodnie przejdziemy – mówił w sobotę w Warszawie Hołownia.

Powiedział, że hasłem jego nowej kampanii będzie "Głową i sercem". – To dwa słowa, które są drogowskazem i receptą – dodał.

– Widzimy wciąż te same twarze, przeskakujące ze stołka na stołek, z urzędów na urząd, bez końca. Wciąż te same manipulacje. Wazelina lejąca się hektolitrami z zaprzyjaźnionych mediów. Idziemy niby wprzód, a cofamy się w przeszłość. Znów w świętą wojnę PiS-u i Platformy – przekonywał.

Zdaniem Hołowni "jedni szczują i dzielą, drudzy – choć przez pięć lat nie pokazali pomysłu na Polskę i nie potrafili powstrzymać miażdżącego demokrację walca – mianują się teraz jej jedynymi wybawicielami". – I jedni i drudzy sparaliżowali nam wyobraźnię – powiedział.

Zamiast PiS lub PO

Dalej mówił, że istnieje inna droga niż tylko PiS albo PO. – Mamy trzy tygodnie, by powiedzieć im: chcemy czegoś więcej i zrobimy więcej. Ruszam w Polskę, żeby przekonać was, że gdy Sejm przypomina ring do kibolskich ustawek, miliony z nas pozapartyjnych, zmęczonych wybieraniem wciąż mniejszego zła, mogą znaleźć furtkę do wyjścia z tego ringu właśnie w Belwederze, wokół prezydenta, którego marzeniem nie będzie zapisanie wszystkich Polaków do swojej partii, ale takiego, który będzie budował z nimi Polskę nie na kadencję, a na pokolenia – mówił.

– Chcecie Polski PiS, w której trwać będzie dożynanie watahy Platformy? Chcecie Polski Platformy, która przez pięć lat dożynać będzie PiS? Żeby wyrwać się z tego zamkniętego kręgu nienawistnej niemocy, potrzebujemy dziś właśnie tych dwóch słów: głowy i serca – stwierdził Hołownia.

Kandydat na prezydenta zaprezentował też żółtego kampera – "Belweder na kółkach", którym będzie podróżował po Polsce. W sobotę Hołownia ma odwiedzić Otwock, Puławy i Lublin, a w niedzielę Godziszów, Dębicę i Rzeszów.

