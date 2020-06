Od poniedziałku w Poznaniu "drive-thru", czyli mobilne centrum pobrań prób COVID-19

Poznań będzie już kolejnym miastem w regionie, gdzie za wskazaniem wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka przeprowadzone zostaną badania wśród mieszkańców na obecność koronawirusa.

Poznańskie centrum pobrań prób COVID-19 "drive-thru" zostanie otwarte w poniedziałek na parkingu przy ul. Bułgarskiej i będzie działać do środy.

– To projekt dla osób zmotoryzowanych. Osobom, które przyjadą autem do Centrum COVID-19 przy ul. Bułgarskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty, w godzinach od 10.00 do 19.00 zostaną pobrane wymazy do badań. Telefoniczną kwalifikację wśród osób z objawami bądź z podejrzeniem choroby przeprowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pod numerem telefonu – 61 65 68 075 – podał Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Zgodnie z wnioskiem wojewody, jego przygotowaniem i funkcjonowaniem zajmą się żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Terytorialnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz samorząd Poznania.

Dotychczas w regionie mobilne centra pobrań prób COVID-19 uruchomione zostały w Krotoszynie, Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Kępnie, Rawiczu, Pleszewie, Gnieźnie i Ostrzeszowie.

Według ostatnich danych, do tej pory w całej Wielkopolsce odnotowano 2267 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 157 osób zmarło, a 1387 wyzdrowiało.

