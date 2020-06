"Operacja Rafael". Spotkanie autorskie z Markiem Kozubalem i Marcinem Falińskim

Rozmowę przeprowadzi Przemysław Poznański – prowadzący stronę Zupełnie Inna Opowieść.com. Spotkanie będzie transmitowane na żywo.

Organizatorem spotkania jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, która wspólnie z wydawcami i autorami książek przygotowała cykl spotkań on-line, podczas których zalogowani użytkownicy serwisu You Tube mogą zadawać pytania i kreować dyskusje w czasie rzeczywistym..

"Wciągająca powieść szpiegowska z bezcennym obrazem w tle"

Oficer polskiego wywiadu, major Łodyna, zostaje wysłany do Bagdadu, by zweryfikować informacje na temat potencjalnej lokalizacji Portretu młodzieńca Rafaela Santi. Zaginione arcydzieło, wywiezione z Polski w trakcie II wojny światowej, miało zostać skradzione w 1990 roku przez irackich żołnierzy. Na miejscu bardzo szybko okazuje się, że informator nie żyje, a Łodyna trafia w sam środek wywiadowczej rozgrywki toczącej się na Bliskim Wschodzie.



Oprócz wątpliwych sprzymierzeńców i kruchych sojuszy Łodyna ma do dyspozycji jeszcze jedno – trop, o którym nie wiedzą pozostali. To stary list Mieczysława Kleinera, niedoszłego artysty, byłego przemytnika i współpracownika wywiadu II RP, który w trakcie wojny otrzymał tajną misję. Umykając śmierci i wrogim oddziałom, Kleiner z tajemniczym pakunkiem przedzierał się z Krakowa do samego Iraku...