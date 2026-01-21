Nawrocki przyjmie ofertę Trumpa? Szef MON zabrał głos

Powstanie gremium przewiduje, zaakceptowane przez Izrael oraz Hamas, porozumienie pokojowe w Strefie Gazy. To właśnie ten twór ma tymczasowo zarządzać terytorium zniszczonym przez działania wojenne.

RMF24 wskazuje, że w skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Biały Dom ujawnił, że członkostwo w Radzie jest związane z koniecznością wpłaty co najmniej 1 miliarda dolarów.

Wicepremier: Udział Nawrockiego musi być zgodny z naszą strategią

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos w tej sprawie podczas konferencji prasowej z szefem łotewskiego resortu obrony narodowej Andrisem Sprudsem. Minister obrony narodowej zwrócił uwagę na charakter udziału głowy państwa polskiego w nowej inicjatywie prezydenta Stanów Zjednoczonych.

– Musi to być zgodne z naszymi działaniami i strategią na rzecz bezpieczeństwa – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, "propozycję trzeba przeanalizować w oparciu o postanowienie Rady Bezpieczeństwa ONZ – bo to jest ten mandat, na podstawie którego ma być powołana ta nowa organizacja międzynarodowa czy inicjatywa".

Kosiniak-Kamysz apeluje o podjęcie decyzji "bez emocji"

Szef MON zaznaczył jednocześnie, że Polska powinna dbać o przyjazne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a także wzmocnić swój potencjał obronny, aby sytuować się w roli "równorzędnego partnera dla USA".

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, iż zaproszenie Polski do Rady Pokoju tworzonej przez Donalda Trumpa jest kwestią poważną, a decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta "bez emocji".

Wicepremier zaapelował jednocześnie, aby zaangażowanie w sprawie zaproszenia wykazała zarówno Rada Ministrów, jak i parlament oraz prezydent Karol Nawrocki. – Dobrze, że jest w tej sprawie porozumienie z Pałacem Prezydenckim. Tak to powinno wyglądać – mówił minister obrony narodowej.

