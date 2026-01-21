"Karol, prezydencie". Nawrocki ujawnia, co powiedział mu Trump

Informację o spotkaniu potwierdził w środę Biały Dom. Jak relacjonują amerykańscy dziennikarze towarzyszący Trumpowi w ramach tzw. poolu, spotkanie odbyło się bez udziału mediów.

Spotkanie przywódców odbyło się na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które trwa w dniach 19–23 stycznia pod hasłem "Duch dialogu". Zarówno Nawrocki, jak i Trump mieli już tam publiczne wystąpienia.

O tym rozmawiali Nawrocki i Trump

Do spotkania odniósł się w środę prezydent Karol Nawrocki.

– Przede wszystkim spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem dotyczyło kwestii bezpieczeństwa. To rzecz naturalna, potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, dla obecności żołnierzy amerykańskich. To stała agenda naszych spotkań – powiedziała głowa państwa w rozmowie z Telewizją Republika.

Jak zaznaczył prezydent, "jeszcze kilka słów zamieniliśmy, bo to było dość długie spotkanie". – Rozmawialiśmy także o sytuacji ekonomicznej, o grupie G20, o tym że Polska za sprawą zaproszenia prezydenta Trumpa jest w grupie G20. Spotkanie to dotyczyło też naszych przyszłych planów, ale w istocie dotyczyło sytuacji wokół Rady Pokoju, która ma być jutro inaugurowana – relacjonował Nawrocki.

– Dzisiaj te gwarancje bezpieczeństwa zostały potwierdzone. Nie ma takich planów, aby wycofywać żołnierzy amerykańskich z Polski. Prezydent Trump potwierdził: Karol, prezydencie, to, o czym rozmawialiśmy, jest trwałe, stałe, a USA są sojusznikiem Polski – dodał.

Zaproszenie do Rady Pokoju. Prezydent zabrał głos

Karol Nawrocki skomentował również zaproszenie do Rady Pokoju, jakie otrzymał od Donalda Trumpa.

– Każda międzynarodowa umowa, do której Polska przystępuje i którą prezydent parafuje, musi przejść oczywiście przez polski parlament, musi być podjęta uchwała Rady Ministrów – podkreślił prezydent.

– Ja sobie zdaje sprawę z tych zobowiązań konstytucyjnych i prezydent Trump doskonale to rozumie. To znaczy uznaje, że zaproszenie dla Polski, dla prezydenta Polski do Rady Pokoju w celu rozwiązywania konfliktów światowych, w tym także konfliktu na Bliskim Wschodzie, jest dowodem na poważne traktowanie Polski – tłumaczył Nawrocki.

