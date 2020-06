Śpiewak zadał Trzaskowskiemu trzy pytania. "PO chce przykryć sprawę"

"Ilość hejtu, który się na mnie wylał w ciągu ostatnich 48h pokazuje, jak bardzo PO chce przykryć sprawę. Czemu RT nie odpowiada na 3 proste pytania?

1. Czy będzie oddawał kamienice wraz z ludźmi?

2. Czy wypłaci odszkodowania lokatorom?

3. Czy wycofa skargi na decyzje" – pytał Śpiewak na Twitterze.

Jego wpis poirytował Dariusza Rosatiego, posła Koalicji Obywatelskiej, który zarzucił aktywiście, że ten włączył się w kampanię Andrzeja Dudy. "płaca rachunek za ułaskawienie czy po prostu jest tak małostkowy?" – zastanawiał się Rosati.

"Czy może Pan odpowiedzieć na pytanie, a nie obrażać mnie? To są proste i zasadne pytania do prezydenta Warszawy" – ripostował z kolei Śpiewak. Prezydent Warszawy nie odniósł się do pytań Śpiewaka.

Ułaskawienie Śpiewaka

W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda ułaskawił miejskiego aktywistę Jana Śpiewaka. "Moje ułaskawienie nie zatrzyma mafii reprywatyzacyjnej ani dzikiej reprywatyzacji. Obywatele nie zastąpią polityków, aktywiści nie zastąpią sędziów. Czekamy na realne działania polityków" – napisał na Facebooku Śpiewak.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok wydany w niższej instancji i uznał Śpiewaka za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej, córki Zbigniewa Ćwiąkalskiego, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego.

"Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z afera reprywatyzacyjna. Mimo tego, że udowodniliśmy, że mecenas Cwiakalska wielokrotnie niedopełniła swoich obowiązków a swoimi działaniami doprowadziła do tragedii i dramatu lokatorów" – pisał wówczas na Twitterze Śpiewak.

W grudniu doszło do spotkania Śpiewaka z prezydentem. Po nim aktywista zwrócił się do Andrzeja Dudy z wnioskiem o ułaskawienie.