Prezydent spotkał się z szefem MSZ Arabii Saudyjskiej. Co ustalono?

Jak poinformowała w poniedziałek (26 stycznia) Kancelaria Prezydenta, "rozmowa dotyczyła owocnego dialogu prowadzonego pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską dwustronnie, jak i na forach międzynarodowych".

"Został przy tej okazji podkreślony rozwój gospodarczy Polski oraz zaistniała możliwość na zacieśnianie współpracy bilateralnej. Oba państwa liczą na wzrost wymiany handlowej i gospodarczej w takich dziedzinach jak energia, surowce krytyczne, nowoczesne technologie oraz turystyka" – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Szef MSZ Arabii Saudyjskiej w Polsce. Spotkał się z Nawrockim i Sikorskim

Wcześniej szef saudyjskiej dyplomacji spotkał się w Warszawie z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jak podało MSZ, "rozmowy dotyczyły bilateralnej współpracy polsko-saudyjskiej, agresji rosyjskiej w Ukrainie oraz innych kwestii międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem tematów bliskowschodnich".

Ministrowie podpisali także dokument dotyczący obowiązku wizowego oraz memorandum, który pozwoli na utworzenie Polsko-Saudyjskiej Rady Koordynacyjnej i powołanie grup roboczych, które będą wypracowywać projekty w ramach różnych resortów.

Pierwsza taka wizyta od sześciu lat

MSZ zwraca uwagę, że poniedziałkowa wizyta ministra spraw zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce była pierwszą wizytą od września 2020 r. Według ministerstwa, oba państwa "łączy m.in. poszanowanie dla nadrzędnej roli prawa międzynarodowego w relacjach międzypaństwowych, gotowość do współpracy na rzecz stabilizacji zapalnych regionów świata oraz dążenie do pokojowego rozwiązywania konfliktów".

"Arabia Saudyjska jest dla Polski strategicznie ważnym partnerem w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu. Od wznowienia polsko-saudyjskich stosunków dyplomatycznych w 1995 r. strony utrzymują przyjazne relacje pozwalające na owocną, wielowymiarową współpracę" – napisano w komunikacie.

