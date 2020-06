Spada poparcie dla Trzaskowskiego. Duda ma szansę na wygraną w I turze

Zaledwie 20 dni przed wyborami, portal polsatnews.pl publikuje sondaż CBOS, z którego wynika, że na urzędującego prezydenta głos chce oddać 48,6 procent badanych. To znacznie przybliża go do zwycięstwa już w I turze i zakończenia wyborów prezydenckich już 28 czerwca.

Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu, który może liczyć na poparcie 16,2 proc. pytanych.

Podium zamyka Szymon Hołownia z wynikiem 10,7 proc.

Pozostałym kandydatom nie udało się przekroczyć 10, a nawet 5 proc. poparcia i zostają daleko w tyle.

Na Władysława Kosiniaka-Kamysza chce zagłosować 4,3 procent badanych. Krzysztof Bosak może liczyć na poparcie 4,2 proc. ankietowanych. Roberta Biedronia wskazało zaledwie 1,8 proc. respondentów.

10,7 proc. badanych, a więc co 10 wyborca nadal nie wie, na kogo odda swój głos, a 2,7 proc. pytanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

Sondaż przeprowadzono pod koniec ubiegłego tygodnia.