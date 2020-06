"Rz": Banaś ściąga znajomych do NIK

W artykule na łamach "Rzeczpospolitej" zauważono, że radcą prezesa NIK został Piotr Walczak, były szef stworzonej przez Banasia Krajowej Administracji Skarbowej. W biuletynie NIK widnieje, że pokonał on 12 innych kandydatów w wyścigu po to stanowisko. Walczak należał do najbardziej zaufanych ludzi szefa Izby, pracował z nim wiele lat. – To spłata długu wdzięczności i lojalności – skomentowali rozmówcy "Rz" z resortu finansów.

Kolejną osobą, którą wskazuje dziennik jest Renata Szczęch została p.o. dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego. To była wiceszefowa MSWiA i MSZ. Również kojarzona jest jako osoba znajdująca się w kręgu zaufania Mariana Banasia.

To jednak nie jedyne nazwiska, które przewijają się w kontekście zatrudniania zaufanych osób przez Banasia. Dziennik wymienia jeszcze: byłego szefa ostrołęckiej policji Janusza Pawelczyka oraz byłego asystenta Banasia – Michała Jędrzejczyka, którzy zostali radcami prezesa NIK.

Nikt Z Najwyżej Izby Kontroli nie skomentował informacji ujawnionych przez dziennik.