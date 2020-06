Ponad 100 tys. zł na konto PO. Rodzina Wałęsów hojnie wspiera opozycję

Jarosław Wałęsa próbował swoich sił najpierw wyborach samorządowych w 2018 roku rok, a rok później do Parlamentu Europejskiego. W końcu zdecydował się na kandydowanie do parlamentu krajowego i udało mu się zostać posłem.

Interia dotarła do sprawozdania finansowego Platformy Obywatelskiej za 2019 rok. Wynika z niego, że w 2019 roku, kiedy Jarosław Wałęsa został parlamentarzystą, rodzina Wałęsów wpłaciła na konto Platformy Obywatelskiej 115 tys zł.

Jak zaznacza portal, kwota mogła być wyższa, ponieważ sprawozdanie dotyczy jedynie funduszu wyborczego, ale nie uwzględnia składek członkowskich i darowizn, które Jarosław Kaczyński, jako członek partii wpłacał regularnie.

"Ze sprawozdania wynika, że w 2019 roku Jarosław Wałęsa wpłacił na konto Funduszu Wyborczego Platformy Obywatelskiej 40 tys. zł. Jego ojciec, były prezydent RP Lech Wałęsa, wpłacił 30 tys. zł. Najwyższą kwotą konto PO zasiliła była pierwsza dama Danuta Wałęsa, żona Lecha i matka Jarosława. Na fundusz wpłaciła 45 tys. zł" – czytamy w artykule Interii.

W rozmowie z portalem Jarosław Wałęsa przyznał, że on i jego rodzice rzeczywiście zasilali kampanię Koalicji Obywatelskiej. – Cały czas wpłacam pewne kwoty na PO. Co miesiąc jest to ponad 100 zł. Rodzice natomiast angażują się tylko przed wyborami – dodawał poseł.

