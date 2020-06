Szumowski decyduje ws. wyborów. Zmiany nie dotyczą tylko Śląska

– W kilku gminach, nie tylko ze Śląska, przeprowadzane będą wybory wyłącznie korespondencyjne. Analizy jeszcze trwają – poinformował w Radiu WNET minister Szumowski, dodał, że takich miejsc "nie ma dużo".

– Na pewno kilka gmin będzie takich, które mają bardzo wysokie te liczby. Natomiast nie przewiduję, by była to duża ilość. One są w różnych województwach: śląskim, łódzkim czy wielkopolskim. Jest kilka tych województw, gdzie są gminy, które mają wysokie wskaźniki – zaznaczył.

jak podkreślił, na obecną chwilę nie ma jeszcze pełnych analiz, a ostateczną decyzję podejmie w oparciu o najnowsze informacje dotyczące liczby nowych zachorowań, liczby aktywnych chorych i liczby osób objętych kwarantanną i izolacją.

Czytaj także:

CBA sprawdziło majątek Szumowskiego. Są wyniki kontroliCzytaj także:

Wybory prezydenckie. Szumowski ogłosi ważną decyzjęCzytaj także:

WOŚP załamuje ręce: Nie jesteśmy w stanie kupić respiratorów. Ministerstwo Zdrowia odpowiada na apel Owsiaka