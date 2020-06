"Wiemy po której jest stronie". Poseł PSL o Trzaskowskim

W rozmowie z Jackiem Prusinowskim na antenie Radia Plus mówiąc o kandydacie KO na prezydenta podkreślał, iż zwolennicy Roberta Biedronia nie powinni mieć żadnych wątpliwości co do ewentualnego poparcia Rafała Trzaskowskiego.

– Natomiast przypomnę, że elektorat PSL był mocno zdezorientowany kiedy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego głównym tematem były spory światopoglądowe. W tej chwili jeśli będzie ten dylemat to on odżyje. Trzeba robić wszystko, żeby Władysław Kosiniak Kamysz wszedł do II tury i żeby nasi wyborcy nie mieli tego dylematu – dodawał Marek Sawicki.

Polityk został zapytany o ewentualne poparcie Trzaskowskiego przed II turą wyborów. Odpowiedź nie była jednoznaczna.

– Pięć lat temu byliśmy w koalicji z PO, a kandydatem Platformy był Bronisław Komorowski. Mnie, jeśli chodzi o poglądy, odpowiadał jego konserwatyzm więc byłem po tej stronie polityków PSL, którzy optowali za takim poparciem (przed II turą wyborów). Jeśli chodzi o te wybory i ewentualnie II turę, 30.06 zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL i będziemy o tym dyskutować – mówił. Sawicki podkreślił, że partia rządząca wiedziałą, iż Andrzejowi Dudzie najtrudniej będzie wygrać z kandydatem PSL, zaś PO wiedziała, że jeśli nie będą mieli kandydata to los Koalicji Obywatelskiej jest zagrożony. – W związku z tym dogadali się i zmiana nastąpiła. Trzaskowski to kandydat ze skrzydła lewicowo-liberalnego KO i PiS wie, że będzie z nim łatwiej wygrać niż z W. Kosiniakiem-Kamyszem – dodał.

