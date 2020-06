Podkarpacka KAS przekazała 10 tys. litrów alkoholu na walkę z koronawirusem

Przekazany alkohol podkarpacka KAS zatrzymała w 2019 r. podczas kontroli samochodu ciężarowego na drodze krajowej nr 19 i był on przeznaczony do zniszczenia. "Teraz może posłużyć do przygotowania środków dezynfekcyjnych" – zauważył dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Grzegorz Skowronek.

Dodał, że jest to 94-procentowy alkohol o wartości prawie 150 tys. zł. Zapewnił, że możliwość użycia alkoholu do celów dezynfekcyjnych potwierdziły badania laboratoryjne przeprowadzone w laboratorium celno-skarbowym Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Przypomniał też, że podkarpacka KAS wcześniej przekazała już ponad 1400 litrów alkoholu. Ponadto nadzoruje produkcję płynu do dezynfekcji rąk w Jedliczu. Podkreślił, że jednostki KAS w całym kraju reagują na zapotrzebowanie różnych podmiotów na środki dezynfekcyjne, które są niezbędne do walki z koronawirusem. KAS podejmuje wiele działań, które mają wzmacniać bezpieczeństwo sanitarne kraju.

"Naszym priorytetem są sprawne odprawy graniczne towarów, które mają znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa" – zaznaczył szef podkarpackiej KAS.