Prezydent Andrzej Duda już w drodze do Waszyngtonu

– Nie mam żadnych wątpliwości, że wobec pandemii koronawirusa silne sojusze i wartość współpracy międzynarodowej jest nieoceniona. Dlatego to bardzo ważne, żebyśmy umacniali nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi – wskazał prezydent.

Andrzej Duda zapewnił, że bardzo cieszy się z zaproszenia prezydenta Donalda Trumpa. – Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jak do tej pory zawsze, nie tylko był dla nas ważny, ale przede wszystkim przynosił nam dobre efekty. To między innymi dzięki dobrym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi jesteśmy dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i te relacje, które mamy dziś, są z całą pewnością najlepsze na przestrzeni długiego okresu ostatnich lat – podkreślił polityk.

– To będzie moje 5 oficjalne spotkanie z prezydentem Trumpem. Będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie militarnym i o jego wzmocnieniu, będziemy rozmawialiśmy także o bezpieczeństwie energetycznym, ale także o współpracy gospodarczej. Wiemy, że Microsoft zapowiedział ogromną inwestycję w Polsce wartą miliard dolarów. Mamy już sygnały, że można spodziewać się kolejnych inwestycji w zakresie tych najnowszych technologii. Będziemy również rozmawiali o współpracy w ramach Trójmorza, będziemy rozmawiali także o bezpieczeństwie telekomunikacyjnym i cyberbezpieczeństwie. Ta wizyta pokazuje bardzo dobry poziom relacji między Polską a USA – powiedział prezydent.

Andrzej Duda zaapelował też do opozycji: – Apeluję do polskich polityków: Relacje strategiczne z USA zawsze były elementem absolutnego ogólnopolitycznego kompromisu – że trzeba te relacje umacniać. Proszę także i teraz, aby w taki kompromisowy sposób do tego podchodzić.

Spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych zaplanowano na środę. Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że w polskiej delegacji znajdą się też: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch oraz kpt. Jacek Siewiera. W spotkaniu ma też uczestniczyć ambasador Polski w USA Piotr Wilczek.