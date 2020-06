Skandaliczny wpis aktorki. "Oskalpujemy Morawieckiego"

Sprawa dotyczy zdalnej edukacji. W ostatnim czasie pojawiają się głosy, że być może z powodu zagrożenia spowodowanego epidemią koronawirusa trzeba będzie przedłużyć ten sposób prowadzenia lekcji. Ta wizja rozsierdziła słynną aktorkę.

"Jestem tak wk***iona, że nie wyobrażam sobie, żeby to doszło do skutku. Ja się absolutnie na to nie zgadzam, żeby nasze dzieci przeżywały kryzys, żeby wpadały w depresję" – napisała wzburzona Kołakowska.

Aktorka jednak nie poprzestała na tych słowach. Celebrytka zaczęła następnie grozić premierowi śmiercią

"Te chamy za to zapłacą. Morawiecki, ty nieludzki tchórzu, chamie skończony, jeżeli nie odwołasz, to gwarantuję, że powiesimy za jaja naszego premiera Morawieckiego albo go oskalpujemy. To się bardzo źle skończy, bo my rodzice się na to nie zgadzamy, żebyście mordowali nasze dzieci" – czytamy we wpisie celebrytki.

Następnie Kołakowska stwierdziła, że Mateusz Morawiecki „nie jest jej premierem”.

"Utrzymujcie kochani wysokie wibracje i proszę was, żebyśmy 30 czerwca zrobili medytację globalną. Bardzo dużo może zależeć od tej energii. Jestem przekonana, że siła energetyczna naszej globalnej modlitwy zdziała cuda, zatrzyma siły militarne i rozświetlimy swoją mocą tę planetę" – podkreśliła ponadto aktorka.