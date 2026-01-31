"Jak się robi MEGA inwestycje?". Morawiecki publikuje spot

"Jak się robi MEGA inwestycje? Tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości – od projektu do efektu! Chcesz rozwoju i ambicji? Walcz razem z nami o lepszą, bogatą i innowacyjną Polskę!" – napisał w sobotę na platformie X Mateusz Morawiecki, wiceprezes i poseł PiS, były premier.

– Zobacz, jak się robi mega inwestycje. Tak wyglądał rozwój Polski za rządów PiS. Przekop Mierzei Wiślanej – realna nienależność i bezpieczeństwo. Rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu – dywersyfikacja dostaw i koniec energetycznej zależności. Budowa Baltic Pipe – bezpośredni dostęp do norweskich złóż i trwałe uniezależnienie od rosyjskiego gazu. Drogi szybkiego ruchu, obwodnice i lokalne trasy – połączenia, które wiążą regiony, ludzi i napędzają gospodarkę. Tysiące zmodernizowanych i nowych połączeń kolejowych. I, wreszcie, inwestycje blisko ludzi – od ścieżek rowerowych po lokalną infrastrukturę w setkach gmin. Ktoś miał plan i go zrealizował – można usłyszeć w spocie.

Morawiecki: Tusk chwali się inwestycją mojego rządu

Nowy polski prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie i został uroczyście ochrzczony. Prawie 200-metrowy prom zbudowała Gdańska Stocznia "Remontowa" im. J. Piłsudskiego. Mateusz Morawiecki wskazał, że sukcesy inwestycyjne, którymi chwali się obecny rząd Donalda Tuska, są zasługą ekipy Zjednoczonej Prawicy.

Program PiS "Batory", zakładający budowę nowoczesnych promów, dotyczył trzech jednostek, których koszty oszacowano na ok. 1,3 mld zł. Już po zmianie władzy okazało się, że budowa i wyposażenie tylko samego Jantar Unity wyniesie ponad 1 mld zł.

"Widzę, że Donald Tusk i jego ekipa co jakiś czas chwalą się inwestycjami, które zainicjował, czy praktycznie dokończył mój rząd – tym razem padło na prom Jantar. Nie ma sprawy, ale jakbym wiedział, że inwestycje z moich czasów będą musiały wystarczyć dla kolejnego rządu, to byśmy jeszcze więcej ich rozpoczęli" – napisał Morawiecki w mediach społecznościowych.

