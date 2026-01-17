Morawiecki odpowiada Tuskowi: Chwalicie się inwestycjami z czasów mojego rządu

Nowy polski prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie. W sobotę odbędzie się chrzest jednostki. Prom zbudowała Gdańska Stocznia Remontowa – Remontowa Holding. Mateusz Morawiecki twierdzi, że sukcesy inwestycyjne, którymi chwali się rząd, są de facto zasługą ekipy Zjednoczonej Prawicy. Program PiS "Batory” zakładający budowę nowoczesnych promów dotyczył trzech jednostek, których koszty oszacowano na ok. 1,3 mld zł. Już po zmianie władzy okazało się, że budowa i wyposażenie tylko samego Jantar Unity wyniesie ponad 1 mld zł.

– I cóż, że do Szwecji. Nowy prom Jantar Unity popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad. 400 pasażerów na pokładzie, długość dwóch boisk piłkarskich, bezpiecznie i komfortowo, a do tego zbudowany w Polsce – chwali się w najnowszym nagraniu premier Donald Tusk, który jednocześnie zaatakował Mateusza Morawieckiego i jego rząd.

Do nagrania szefa rządu odniósł się sam zainteresowany. "Dwa lata, a wy dalej chwalicie się inwestycjami z czasów mojego rządu, jeżeli jakimś cudem ich jeszcze nie opóźniliście lub nie wylądowały w koszu. A jak idzie budowa 3 promu, to prawda że go skasowaliście?" – zapytał Morawiecki.

Prom Jantar

Nowy okręt flagowy polskiej floty promowej w czwartek dotarł ze Świnoujścia do Szczecina. W sobotę po południu zaplanowano tam uroczysty chrzest jednostki. M/F Jantar Unity mierzy 195,6 metra długości i 32,2 metra szerokości. Linia ładunkowa o długości 4100 metrów pozwala na przewóz niemal 200 naczep. Na pokładzie przewidziano miejsce dla 400 pasażerów, a stała załoga liczy 50 osób. Jak przekazała kierownik działu marketingu Unity Line Katarzyna Antoń, „Jantar” ma być najnowocześniejszym promem operującym na Bałtyku. Jednostka osiąga prędkość 19 węzłów.

Prom należy do Unity Line – spółki działającej w żegludze promowej od ponad trzech dekad, powołanej przez Polską Żeglugę Morską oraz Euroafricę. Kadłub jednostki oznaczony jest dużymi napisami "polsca", które symbolizują Polskę i Skandynawię. Zgodnie z decyzją rządu, taki sposób oznakowania mają w przyszłości nosić wszystkie polskie promy operujące na Bałtyku. W ubiegłym roku zapadła decyzja o połączeniu pod tym szyldem floty Unity Line oraz Polferries, czyli Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.