"Niech pan tego nie podpisuje!". Czarzasty otrzymał dramatyczny list

W piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Polska otrzymała wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

– Do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pana Mike'a Johnsona oraz przewodniczącego Knesetu państwa Izrael pana Amira Ochanny w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania prezydentowi Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla – przekazał w piątek (30 stycznia) Czarzasty.

Marszałek zapowiedział, że rozważy tę sprawę i przedstawi swoje stanowisko opinii publicznej w poniedziałek (2 lutego) na konferencji prasowej.

Śliz: Nie potrafię milczeć

Nie wszystkim spodobał się pomysł poparcia kandydatury Trumpa dla pokojowego Nobla. Przeciwko zaprotestował Paweł Śliz z Polski 2050. Poseł wystosował do marszałka Sejmu list, w którym wyraził swoje wątpliwości.

"#PokojowaNagrodaNobla to uświęcone dziedzictwo ludzi, którzy dla pokoju poświęcili wszystko. Dziś to wielkie wyróżnienie chce się wręczyć człowiekowi, który cynicznie wystawia Ukrainę na pożarcie. Gardzi sojusznikami z @NATO i pamięcią o naszych żołnierzach. Na tragedię dzieci w Palestynie odpowiada sielankowymi obrazkami AI o luksusowych kurortach. Polska nie może firmować swoim nazwiskiem tego upadku wartości. Panie Marszałku, niech Pan tego nie podpisuje!" – napisał polityk na swoim koncie na platformie X, dołączając do wiadomości kopię listu.

Trump zabiega o Nobla

Prezydent USA Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji otwarcie zabiega o pokojowego Nobla. 15 stycznia podczas wizyty w Białym Domu swój medal Pokojowej Nagrody Nobla przekazała mu liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado. Urzędnik Białego Domu potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że prezydent zamierza zatrzymać medal.

"Maria wręczyła mi Pokojową Nagrodę Nobla za moją pracę. To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!" – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

