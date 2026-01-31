Kongres partii Brauna. "Przychód z imprezy przekażemy na pomoc Ukrainie"

W sobotę w Arche Pałac i Folwark Łochów odbędzie się flagowe wydarzenie programowe partii Grzegorza Brauna, Konfederacji Korony Polskiej. Organizatorzy opisują, że Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych (KINGS) to "konferencja prezentująca ambitną, nowoczesną i odpowiedzialną wizję państwa". Jak wskazują, w spotkaniu będą uczestniczyć eksperci, praktycy i liderzy opinii, którzy wspólnie tworzą program "oparty na faktach, doświadczeniu i strategicznym myśleniu o Polsce". Kongres ma wyznaczyć kierunek i pokazać, jak może wyglądać państwo "zarządzane w sposób odpowiedzialny, suwerenny i efektywny".

W jednym z 12 paneli, prowadzonym przez Jana Pospieszalskiego i poświęconym wolności słowa, swobodzie badań, publikacji oraz debaty publicznej, weźmie udział redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Nie chcą kongresu Brauna

Tymczasem na lokalnej grupie "Wspólnie dla Łochowa" na Facebooku pojawił się apel, by nie udostępniać miejsca w Arche Pałac i Folwark Łochów na kongres. Apel został udostępniony przez Agatę Dambską. "Decyzję o goszczeniu Grzegorza Brauna uznajemy za skandaliczną" – podkreślono.

"To człowiek znany z poglądów antysemickich, antyukraińskich, antyunijnych i ksenofobicznych, na które nie może być miejsca w demokratycznej Polsce. Po uchyleniu mu immunitetu przez Parlament Europejski otrzymał siedem zarzutów karnych i stanął przed sądem. Słynie z wyczynów, naruszających zasady współżycia społecznego oraz prawa jednostki" – czytamy. Wpis zyskał dotąd 2,2 tys. reakcji, z czego ponad 800 to "haha".

Szef Arche reaguje

Firma Arche S.A. wydała komunikat. "Dochodzą do nas sygnały, że planowane (...) wydarzenie jest powiązane z kontrowersyjną postacią polityka, z którego poglądami nie utożsamiamy się. Pragniemy wyjaśnić, że nasza firma obsługuje każdego roku ponad 5 tys. różnych wydarzeń MICE (kongresy, konferencje, zjazdy, eventy itp.), ale zgodnie z prawem nie może prowadzić selekcji organizatorów lub ich gości, a jedynie badać dokumenty, wymagane do złożenia zlecenia i zawarcia umowy. Kwestią organizacji eventów zajmują się zawsze bezpośrednio hotele" – przekazano.

– Niestety tego typu zdarzenia to paliwo dla ekstremizmów, nakręcania spirali podziałów i radykalizmu, które są czymś zupełnie obcym moim wartościom oraz firmy, którą zbudowałem. Absolutnie nie jest nam po drodze z panem Braunem. Zdecydowałem więc, że cały przychód z tej imprezy przekażemy na pomoc walczącej Ukrainie, którą od pierwszego dnia wojny bardzo mocno wspieramy – oświadczył prezes Arche Władysław Grochowski.

