Karpiel: Ideologia LGBT nieustannie poszerza zakres swoich roszczeń

Wczoraj swoją premierę w internecie miał film "Ich prawdziwe cele". Dlaczego powstał?

Ten dokument powstał po to, aby uświadomić ludziom, czym jest ideologia LGBT.

Zwolennicy LGBT twierdzą, że nie ma czegoś takiego, bo to nie ideologia, lecz po prostu ludzie o odmiennych preferencjach seksualnych.

To ideologia. Niektóre wpływowe ośrodki, także akademickie, próbują budować świat w oparciu o pewne nowe założenia. Coraz częściej mówi się np., że płeć nie jest kryterium biologicznym, lecz kulturowym. Przedstawiciele ideologii LGBT kwestionują naukowy fakt, że człowiek rodzi się przyporządkowany do jednej z dwóch płci. Oni zaś twierdzą, że płeć (w języku angielskim: gender, a nie sex) jest zmienna i każdy może decydować, z którą się identyfikuje. Wyodrębnia się nawet kilkadziesiąt „płci”. Na Zachodzie ideologia LGBT nieustannie poszerza zakres swoich roszczeń. Realizuje wyraźną agendę dążącą najpierw do legalizacji związków partnerskich, później do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, następnie do uprawnienia kolejnych dewiacji.

Program ideologiczny LGBT jest bardzo szeroki i obejmuje praktycznie wszystkie sfery życia indywidualnego oraz społecznego przy jednoczesnej promocji wszelkich zachowań seksualnych, przede wszystkim zaś tych nieuporządkowanych i wynaturzonych. Genderowe lobby próbuje wpłynąć nawet na naukę Kościoła dotyczącą homoseksualizmu. Coraz częściej mówi się o tym, aby akceptować dewiacyjne zachowania i postawy. Dotyka to nawet świata sportu, gdzie dochodzi do prawdziwych absurdów, gdyż biologiczni mężczyźni deklarują się jako kobiety i łatwo osiągają dominację w żeńskich dyscyplinach, takich jak biegi.

Wracając zaś do filmu, to zależało nam na tym, aby pokazać prawdziwe ideowe oblicze lobby, które w przewrotny, bardzo sprytny, a zarazem agresywny sposób próbuje podporządkować swoim roszczeniom całe społeczeństwa. Ważne, aby do widzów dotarł istotny przekaz, że im bardziej ktoś zaprzecza istnieniu tej ideologii, tym mniej jest wiarygodny i trzeba uważniej przyglądać się jego poczynaniom.

Dlaczego ideologia LGBT stanowi tak wielkie zagrożenie?

Ta ideologia ma swoje cele i założenia. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w naszej historii było już wiele prób zmiany porządku świata i cywilizacji chrześcijańskiej. Rewolucja francuska i rewolucja bolszewicka są tego doskonałym przykładem. Ruchy LGBT prowadzą do realnych zmian. Nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość, jednak z pewnością świat będzie się zmieniał.

A jednak wiele osób zarzuca tym, którzy mówią o ideologii LGBT, że jest to temat zastępczy.

Przygotowując film chcieliśmy pokazać, że kwestia tej ideologii oraz jej oddziaływania na naszą rzeczywistość nie jest absolutnie tematem zastępczym. Sądzę, że nam się udało, ale każdy może ocenić to osobiście, oglądając nasz dokument. Często słychać, iż są tematy ważniejsze, na przykład gospodarka lub ekonomia. Wszystko ma być istotniejsze od tematu dotyczącego ideologii LGBT? Przecież wspomniany temat dotyka wielu ludzi. Promowanie w szkole, kinie, mediach wrogiej rodzinie ideologii jest przecież bardzo niebezpieczne a to założenie części środowiska LGBT. W naszym filmie pokazujemy rzetelne i konkretne argumenty przemawiające za szkodliwością tak powszechnie promowanego światopoglądu, w dodatku podawanego w otoczce „naukowej”. Dzieci w szkołach są narażone na falę demoralizacji. Nie chcemy naszym filmem dzielić ludzi a jedynie pokazać prawdę. Być może osoby związane z ideologią LGBT zauważą, że są rozgrywane przez pewne ośrodki wpływów. Wiem, że temat jest delikatny, ale trzeba o nim mówić.

Nie obawia się Pan polaryzacji społeczeństwa?

Nie. Film traktuje o ideologii. Warto jednak pamiętać, że to jej propagatorzy uczynili z seksualności fundament swojego programu i w sposób agresywny domagają się jego realizacji, by potem stawiać się w roli ofiary rzekomych prześladowań. Mówiąc o ideologii LGBT warto zwracać uwagę na ten mechanizm.

