Trzaskowski: Młodzi nie chcą słuchać starszych polityków, którzy wciąż kłócą się o to samo

– Młodzi ludzie mówią jedno, mianowicie mówią: "sprawdzam". Mówią: dosyć mamy polityków, którzy obiecują pewne rzeczy istotne dla nas i którzy później nie są w stanie wywiązać z tych obietnic przez 5 lat swoich rządów. Pamiętamy obietnice tanich mieszkań, 100 tysięcy mieszkań będzie w budowie. Dzisiaj byłem tutaj, w Rzeszowie, na pustej mokrej łące. Niestety tych mieszkań nawet nie zbudowano 1000. To są właśnie pytania, które dzisiaj trzeba zadawać, bo decyzje dotyczące mieszkań będą determinowały naszą przyszłość i przyszłość młodych ludzi – powiedział Rafał Trzaskowski.

– Młodzi ludzie, a sam o tym wiem, bo moja 15-letnia córka zaczyna zadawać takie same pytania, oni dokładnie wiedzą, co dzisiaj jest problemem naszego kraju i musimy się w nich wsłuchać. Oni już nie mogą słuchać o sporach pomiędzy starszymi politykami, którzy ciągle kłócą się o to samo. Rozumiem to. Bo naprawdę dzisiaj walczę o prezydenturę na kolejne 5 lat, a nie na poprzednie 5 lat i mamy już dość starych sporów – zaznaczył.

Trzaskowski wskazał, że dziś najpoważniejszym wyzwaniem jest to, jak zatrzymać młodych ludzi w ich rodzinnych miejsowościach i miastach: –Dzisiaj każde miasto, miasteczko, polska wieś ma ten sam problem. Jak zatrzymać u nas młodych ludzi. Jak im dać perspektywy na rozwój, na przyszłość. Mam takie wrażenie, że dzisiaj, przez te ostatnie tygodnie zbyt dużo słyszymy zwłaszcza od konkurentów politycznych o tym, co już dawno było. O tym co dawno zadecydowane. O tym, co dzisiaj nie jest naszym najważniejszym problemem.

Zdaniem prezydenta Warszawy naprawy potrzebuje polska oświata, także jeśli chodzi o kwestie ideologiczne. – Wszyscy widzimy, co się dzieje w polskich szkołach. Że coraz więcej hejtu, nienawiści, że dzieciaki są czasami zaszczuwane tylko dlatego, że są inne, że myślą w Inny sposób. Tylko dlatego, że jeszcze nie określiły kim dokładnie są, czego w życiu pragną, że mały pretekst wystarczy do tego, żeby komuś próbować łamać życie i rząd zamiast stawać dzisiaj i walczyć z nienawiścią, walczyć z hejtem, to często tę nienawiść i ten hejt sam propaguje, próbując stygmatyzować wszystkich innych, którzy myślą czy wyglądają inaczej. Na to nie może być zgody – podkreślił polityk PO.

Czytaj także:

Otoka-Frąckiewicz ostro o Greenpeace: Od lat prowadzi w Polsce agendę niemieckąCzytaj także:

Hiszpania: Opozycja, media i obywatele oskarżają rząd