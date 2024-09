"Aż do dożywotniego więzienia". Kaczyński o siłowej zmianie ustroju państwa

W poniedziałek na antenie telewizji wPolsce wystartowały pierwsze "Wiadomości".

Kaczyński o szansie na przerwanie bezprawia. "Potrzebna ogromna mobilizacja"

Zwieńczeniem programu była rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił m.in. o szansie na przerwanie passy bezprawia koalicji rządzącej. Chodzi o zaplanowane na przyszły rok wybory prezydenckie.

– Jest ogromna szansa żeby to przerwać, tylko jest potrzebna ogromna mobilizacja społeczna, zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a później w parlamentarnych – podkreślił prezes PiS. – Także wyciągnięcie wniosków, tzn. ta konstytucja okazała się całkowicie ułomna, bo nie wprowadziła mechanizmów, które nie uniemożliwiają takiej operacji jak np. przejęcie siłą Telewizji czy prokuratury, a nawet stosowanie tortur – dodał.

"To stan niebezpieczny dla państwa"

Kaczyński wskazywał, że obecnie w Polsce mamy sytuację całkowitego bezprawia. Jak tłumaczył, w gruncie rzeczy konstytucja już nie obowiązuję, nie obowiązują też ustawy.

– To wszystko stało się kwestią woli władzy i to jest stan, który jest skrajnie wręcz szkodliwy, niebezpieczny dla państwa – dodał.

Według byłego premiera, jest to również na pewno element całego planu pacyfikacji naszego kraju przed realizacją celu ostatecznego. – To znaczy celu polegającego na tym, żeby przyjąć nowe traktaty europejskie, które w istocie radykalnie ograniczą, albo po prostu zlikwidują suwerenność naszego kraju – wyjaśnił.

Kaczyński podkreślił, że bezprawie które obecnie obserwujemy w końcu zostanie rozliczone. – Jestem głęboko przekonany, że zostanie rozliczone, także w trybie karnym, bo tutaj w gruncie rzeczy, jeżeli wziąć to wszystko razem, bo tych wydarzeń było dużo więcej, ze zmianą ustroju państwa, i to siłą. To jest opisane w Kodeksie karnym, tutaj naprawdę są bardzo ciężkie zagrożenia, aż do dożywotniego więzienia, od 10 lat do dożywotniego więzienia i chciałbym i przypuszczam, bo nie mogę mieć pewności, że tak to będzie zakwalifikowane – mówił.

