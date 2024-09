Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Ciekawe, co ich zdaniem młodzież miałaby zaśpiewać? „Jarku, coś Polskę…” xD? Przecież wiadomo, iż na takim spotkaniu jest intelektualna elita elit, która doskonale wie, co należy robić z pis, a co więcej – są tam ministrowie rządu, którzy również to wiedzą. Nie po to środowiska Polski uśmiechniętej promowały przez tyle lat osiem gwiazdek, iżby młodzież tego nie pamiętała. No ale potem boomerzy powiedzą i tak wbrew faktom, iż młodzież się nie chce uczyć.

Otóż młodzież chce, ale musi uważać to za ważne i interesujące.