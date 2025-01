"Bezczelność Trzaskowskiego nie zna granic!". Riposta Ziobry

Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał policji nowe pojazdy służbowe i sprzęt specjalistyczny. Zostały one zakupione przez Komendę Stołeczną Policji dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Warszawa Chroni. Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł.

Były minister sprawiedliwości składa zawiadomienie na Trzaskowskiego

Razem z Trzaskowskim na konferencji wystąpił insp. Dariusz Walichnowski. Komendant stołeczny policji stwierdził, że "chyli czoła" przed prezydentem Warszawy.

W środę były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury i Państwowej Komisji Wyborczej ws. "rozdawania radiowozów" przez Rafała Trzaskowskiego.

"Składam zawiadomienie do Prokuratury i PKW na Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii prezydenckiej rozdaje radiowozy kupione z publicznych pieniędzy. On i jego środowisko krzyczeli, że zakup sprzętu strażackiego ratującego życie to »złodziejstwo«. Tymczasem, to Trzaskowski wykorzystuje publiczne pieniądze do kampanii" – przekazał poseł PiS.

Ostra wymiana zdań między Ziobrą i Trzaskowskim

Rafał Trzaskowski został zapytany o ruch byłego ministra sprawiedliwości w trakcie wizyty w Ostrzeszowie w województwie wielkopolskim. Prezydent Warszawy nie krył, że jest zbulwersowany działaniem Zbigniewa Ziobry.

– Bezczelność ministra Ziobry jest po prostu nieprawdopodobna, dlatego, że myśmy przez te wszystkie lata piętnowali przede wszystkim uznaniowość. Mianowicie PiS rozdawał pieniądze, rozdawał również radiowozy według swojego uznania tym gminom, w których chciał zwiększyć poparcie dla siebie, robiąc to tylko w kampanii wyborczej – powiedział.

Ziobro ponownie nawiązał do działalności Rafała Trzaskowskiego w mediach społecznościowych.

"Bezczelność Rafała Trzaskowskiego nie zna granic! Na swoim Campusie, współfinansowanym z publicznych pieniędzy samorządów rządzonych z udziałem PO, prowadził nachalną kampanię. Teraz jeździ po Polsce w kampanii prezydenckiej, ale dalej bierze pensje za zarządzanie stolicą" – napisał Zbigniew Ziobro na portalu X. "I jeszcze śmie kłamać, że Fundusz Sprawiedliwości wspierał Ochotniczą Straż Pożarną tylko 'na wybory', choć w rzeczywistości wsparcie trwało przez 6 lat!" – dodał.

