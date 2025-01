"Nieprawdopodobna bezczelność". Trzaskowski odpowiada Ziobrze

Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał policji nowe pojazdy służbowe i sprzęt specjalistyczny. Zostały one zakupione przez Komendę Stołeczną Policji dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Warszawa Chroni. Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł.

Razem z Trzaskowskim na konferencji wystąpił insp. Dariusz Walichnowski. Komendant stołeczny policji stwierdził, że "chyli czoła" przed prezydentem Warszawy.

W środę były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury i Państwowej Komisji Wyborczej ws. "rozdawania radiowozów" przez Rafała Trzaskowskiego.

"Składam zawiadomienie do Prokuratury i PKW na Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii prezydenckiej rozdaje radiowozy kupione z publicznych pieniędzy. On i jego środowisko krzyczeli, że zakup sprzętu strażackiego ratującego życie to »złodziejstwo«. Tymczasem, to Trzaskowski wykorzystuje publiczne pieniądze do kampanii" – przekazał poseł PiS.

Ostra reakcja Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski został zapytany o ruch byłego ministra sprawiedliwości w trakcie wizyty w Ostrzeszowie w województwie wielkopolskim. Prezydent Warszawy nie krył, że jest zbulwersowany działaniem Zbigniewa Ziobry.

– Bezczelność ministra Ziobry jest po prostu nieprawdopodobna, dlatego, że myśmy przez te wszystkie lata piętnowali przede wszystkim uznaniowość. Mianowicie PiS rozdawał pieniądze, rozdawał również radiowozy według swojego uznania tym gminom, w których chciał zwiększyć poparcie dla siebie, robiąc to tylko w kampanii wyborczej – powiedział.

– Ja nie wybieram sobie gmin ze względów politycznych, komu chcę pomagać, tylko po prostu dalej pracuję jako prezydent miasta stołecznego Warszawy i kontynuuję te programy. Ja nie widzę tutaj niczego dziwnego. Przecież to jest całkowicie naturalne, że jako prezydent miasta stołecznego Warszawy wzmacniam służby mundurowe z miasta, którym zarządzam – dodał.

Czytaj też:

Kaleta: Trzaskowski ukrywa przed opinią publiczną wiele spraw dot. WarszawyCzytaj też:

Trzaskowski nazwał go "damskim bokserem". Nawrocki odpowiada ws. Nowackiej