"Trzaskowski nie dodzwoni się do Trumpa". Europoseł nie ma wątpliwości

Uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta USA, zgodnie z tradycją, odbyła się 20 stycznia br. na Kapitolu.

– Od dzisiaj nasze państwo będzie rozkwitało i będzie ponownie szanowane na świecie. Wszystkie narody będą nam zazdrościły i nie pozwolimy sobie, aby nas wykorzystywano. Każdego dnia mojej administracji sprawię, że Ameryka będzie najważniejsza – powiedział Donald Trump.

Bielan: Ważne, aby telefon od prezydenta RP został odebrany

Europoseł PiS Adam Bielan zwrócił uwagę, z kim powinien współpracować Donald Trump jako prezydentem Polski.

– Bardzo ważne jest, żeby na fotelu prezydenckim nadal po sierpniu, kiedy skończy się kadencja Andrzeja Dudy, zasiadał polityk, który jest w stanie w momencie, kiedy będzie coś złego się działo w naszym regionie, zadzwonić bezpośrednio do prezydenta Trumpa i ten telefon zostanie odebrany – powiedział deputowany do PE w rozmowie z Radiem Wnet.

Polityk zwrócił uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa.

– Możemy mówić tutaj o wielu zagrożeniach, również natury takiej hybrydowej ze strony rosyjskiej, kiedy będzie niezbędna pomoc amerykańska i wiemy doskonale, że w takich sprawach decyzje podejmuje osobiście prezydent Trump i to osobiście do niego trzeba się dodzwonić – podkreślił Bielan. – Otóż Rafał Trzaskowski do Trumpa się na pewno nie dodzwoni – dodał.

Trzaskowski o współpracy z Trumpem

Do perspektywy współpracy z Donaldem Trumpem jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Rafał Trzaskowski odniósł się podczas konferencji prasowej zorganizowanej 21 stycznia br. w Białogardzie.

– Ja widziałem bardzo różne reakcje na to, co powiedział wczoraj Trump i widziałem mnóstwo emocji, i tych bardzo pozytywnych, i tych bardzo negatywnych. A ja uważam, że mniej emocji, a więcej rozsądku – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Jak zaznaczył, jego zadaniem jest "przyglądanie się dokładnie propozycjom Donalda Trumpa i zadbanie o to, żeby brany był pod uwagę polski interes".

– Dobry prezydent Rzeczpospolitej to ktoś, kto umie nawiązywać relacje. Ja jestem przekonany, że takie relacje z Donaldem Trumpem bym nawiązał dosyć szybko, bo od wielu lat rozmawiam z politykami z jego otoczenia, zapraszaliśmy też polityków republikańskich, tych którzy doradzają politykom republikańskim choćby na Campus Polska Przyszłości – zapewnił Trzaskowski.

Czytaj też:

Deep state i zamach na Kennedy'ego. Trump ujawni dokumentyCzytaj też:

Sensacyjny sondaż. Nawrocki wygrywa wybory