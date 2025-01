Deep state i zamach na Kennedy'ego. Trump ujawni dokumenty

Jak podaje "Daily Mail", 12-stronicowy raport podpisany przez Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) w 1962 r. szczegółowo opisuje tajny plan "popełnienia haniebnych czynów" przeciwko obywatelom amerykańskim w latach 60. XX wieku. Celem miało być stworzenie alibi dla zaatakowania Kuby.

Wspomniane działania, planowane pod kryptonimem "Operacja Northwoods", miały się opierać na przeprowadzeniu aktów terroru w amerykańskich miastach w ramach tzw. operacji pod fałszywą flagą, aby następnie zrzucić odpowiedzialność na Kubę. Miało to przekonać obywateli Stanów Zjednoczonych do poparcia działań wojennych, zmierzających do obalenia Fidela Castro.

"Możemy rozwinąć komunistyczną kampanię terrorystyczną na Kubie w rejonie Miami, w innych miastach Florydy, a nawet w Waszyngtonie" – głosi dokument, cytowany przez "Daily Mail". Jak zaznacza dziennik, to tylko jeden z dziesiątek innych brutalnych pomysłów na to, jak podżegać Amerykanów do wrogości wobec Kuby.

Przykładem jest pomysł amerykańskich urzędników, by zabić własnych żołnierzy. "Możemy wysadzić amerykański statek w Zatoce Guantanamo i zrzucić winę na Kubę" – czytamy. Jak stwierdzili, "listy ofiar w amerykańskich gazetach wywołałyby pomocną falę oburzenia w kraju".

Operacja Northwoods i zamach na Kennedy'ego

Jedna z wersji głosi, że przyczyną zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego było odmówienie przez niego zaakceptowania Operacji Northwoods.

"Daily Mail" podaje, że według teorii spiskowej zabójstwo amerykańskiego przywódcy zleciło państwo Izrael, które ma kontrolować deep state (pol. głębokie państwo) w Stanach Zjednoczonych.

Plan przeprowadzenia Operacji Northwoods została sporządzony jako część większego dokumentu zatytułowanego "Uzasadnienie interwencji wojskowej USA na Kubie".

Trump chce ujawnić wszystkie dokumenty

Nowy prezydent USA Donald Trump obiecał ujawnić wszystkie dokumenty dotyczące zabójstwa Johna F. Kennedy’ego, co – jak podkreśla brytyjski dziennik – może doprowadzić do ujawnienia szokujących informacji na temat działań rządu Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku.

Prezydent Trump uważa deep state za "rzekomą grupę cieni, która według wielu ma nieuprawniony wpływ na politykę rządu, niezależnie od wybranej administracji".

Przywódca obiecał "osuszyć bagno". Obserwatorzy spodziewają się ataku na środowiska związane z wywiadem, które – zdaniem Donalda Trumpa – pracowały nad tym, aby nie wpuścić go do Białego Domu w ramach operacji deep state.

