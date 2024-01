Donald Trump: Zmiażdżymy deep state i globalistów. Przepędzimy podżegaczy wojennych

Donald Trump wygrał prawybory w stanie New Hampshire zdobywając 54,3 proc. głosów. Nikki Haley uzyskała 43,3 proc. Były to drugie prawybory stanowe, które były prezydent rozstrzygnął na swoją korzyść. Pierwsze odbyły się w Iowa.

Trump: Zmiażdżymy deep state, przepędzimy podżegaczy wojennych

W trakcie wiecu w New Hampshire Trump ponownie złożył obietnicę "zmiażdżenia globalistów z deep state". Zapewnił też, że gdy zostanie prezydentem, doprowadzi do "przepędzenia podżegaczy wojennych".

– Z wami u boku zmiażdżymy deep state. Przepędzimy podżegaczy wojennych. Pozbędziemy się globalistów. Wykopiemy zdegenerowaną klasę polityczną, która nie nienawidzi naszego kraju. Rozgromimy fake media. Raz na zawsze wyzwolimy nasz kraj od tych tyranów – mówił Trump.

Republikanin po raz kolejny część wystąpienia poświęcił kwestii "skorumpowanej i przestępczej" klasy politycznej, która zniewala ludzi "fake newsami" i w rzeczywistości jest "wrogiem narodu". Jak przekonywał, "rok 2024 to nasza decydująca bitwa".

Trump powtórzył, że potępia angażowanie USA przez administrację Bidena w kolejne konflikty zbrojne i wyraził ocenę, że należy je łagodzić, dążąc do osiągnięcia pokoju. Zwrócił uwagę, że na cele wojny wydawane są horrendalne kwoty z kieszeni amerykańskich podatników.

Trump dziękuje CatolicVote za poparcie

Trump podziękował za poparcie ze strony największej katolickiej organizacji politycznej w Stanach – CatholicVote.

– Wyrażamy dziś wdzięczność jednej z największych grup lobbingowych w kraju, CatholicVote. Nie wiem, o co chodzi z katolikami, ale FBI ściga katolików. Dlaczego jakikolwiek katolik miałby głosować na Demokratę? Pomyślmy o tym, co oni robią (…) to jest okropne – powiedział, nawiązując do operacji szpiegowskiej, jaką FBI prowadziło przeciwko środowiskom tradycyjnych katolików.

Poparcie dla Trumpa przekazał prezes CatholicVote, Brian Burch, który mówił o zagrożeniach płynących z ponownej prezydentury Bidena. – Od czasu jego wyboru jego administracja bierze na cel nasze dzieci, szkoły i rodziny. Nie udało mu się ochronić naszych kościołów, usprawiedliwiał nielegalne szpiegowanie katolików przez FBI i nazwał lojalnych obywateli, takich jak ty i ja, największym zagrożeniem dla Ameryki – wymieniał.

– Lekkomyślna polityka graniczna Bidena doprowadziła do eksploatacji milionów migrantów, gdy nawet burmistrzowie dużych miast z Partii Demokratycznej podnieśli alarm. Tylko w 2023 roku do kraju przybyło ponad 3 miliony nielegalnych imigrantów – powiedział.

Burch zaznaczył, że Ameryka katolicka, mimo pewnych wątpliwości, potrzebuje przywódcy takiego, jak Trump, nie jak Biden.

DeSantis i Ramaswamy za Trumpem

Pierwsze prawybory Partii Republikańskiej – w stanie Iowa Trump wygrał zdecydowanie. Były prezydent USA dostał 51 proc. głosów, co stanowiło najlepszy wynik w historii prawyborów w tym stanie. Na drugim miejscu z poparciem 21,2 proc. uplasował się DeSantis, a dopiero na trzecim z wynikiem 19,1 proc. – Haley.

Zaraz za podium uplasował się przedsiębiorca branży biotechnologicznej, autor książek Vivek Ramaswamy – 7,7 proc. głosów, po czym wycofał się z kampanii i poparł Trumpa.

22 stycznia z prawyborów wycofał się także Ron DeSantis. Gubernator Florydy zadeklarował, że swoje poparcie przekazuje Donaldowi Trumpowi.

