Dlaczego burmistrz Madrytu trzyma kciuki za Rafała Trzaskowskiego?

Pomimo katastrofalnych skutków, jakie wyrządziła pandemia w Madrycie, pomimo „kolejek głodu” w stolicy, Almeida zdecydował że przeznaczy planowane wstępnie 500 000 euro dla stowarzyszeń LGBTI. Tym samym podtrzyma wszystkie subwencje, którymi jego poprzedniczka w fotelu burmistrza - Manuela Carmena hojnie obdarzała ideologów dzielących z nią skrajnie lewicowy rodowód i sympatie.

Jak donosi „Okdiario”: Alkad potwierdził, że opieka społeczna dostarcza żywność i posiłki około 82 000 osobom, 30 000 rodzin w stolicy oraz że żądania te zwielokrotniły się znacznie, dlatego badają nową formułę, aby móc je zapewnić. „Żyjemy w sytuacji zagrożenia społecznego, w społecznym tsunami, które dotknie wiele osób, ale przecież nie mogliśmy wiedzieć, że wszyscy ci ludzie przyjdą po pomoc”.

Pomimo to muszą się znaleźć w budżecie miasta środki na organizację Tygodnia Dumy Gejowskiej od 28 czerwca do 5 lipca. Władze miasta już wcześniej podjęły starania ukontentowania tego elektoratu dlatego Poczta Hiszpańska: Correos przybrała wszędzie tęczowe kolory wzbudzając niedowierzanie mieszkańców. Miasto usłane jest tęczowymi skrzynkami, po mieście pomykają kolorowe furgonetki listonoszy, rusza edycja tęczowego znaczka i tylko ludzie cierpiący na homofobię mają czelność pytać ile to wszystko kosztowało i co ich jeszcze czeka w nadchodzącym tygodniu.

Uległość wobec ideologii gender i radykalnego feminizmu to stały punkt napięć między konserwatywną partią VOX a Partią Ludową z której wywodzi się burmistrz Almeida. O dziwo jednak nawet europarlamentarzyści z jego partii głosowali w styczniu przeciw rezolucji potępiającej Polskę i Węgry robiąc niemały wyłom i zamieszanie w szeregach EPL pod wodzą przewodniczącego Tuska. Nie tylko więc prawicowy VOX okazał wsparcie PiS-owi ale nawet Ludowcy uznali, że nie warto popierać sankcji, o które tak zabiegali koledzy z Koalicji Obywatelskiej. Szef grupy- Donald Tusk musiał być wstrząśnięty patriotyczną pro-polską postawą hiszpańskiej Partii Ludowej zapewne niemniej niż prasa mainstreamowa na Półwyspie.

Czterdziestopięcioletni włodarz Madrytu, podobnie jak Trzaskowski zachował wiele z uroku chłopca, który chce się podobać wszystkim i dlatego starannie lawiruje szukając jak najszerszego poparcia.

Almeida także prezentuje się jako katolik, choć nadzwyczaj asertywnie zachowuje się wobec inicjatyw czy listów protestacyjnych składanych przez „katoli” hiszpańskich.

„El GayDay” organizowany w dziecięcych parkach rozrywki połączony ze świętowaniem różnorodności seksualnej? -alkad nie widzi problemu indoktrynacji dzieci. Utrzymanie stref homoseksualnych stosunków pod gołym niebem (tzw. El 'cruising') w czasie madryckiego Orgullo – burmistrz podtrzymuje przywilej miłości pod chmurką w wytyczonych do tego miejscach publicznych. Legioniści i weterani składają protest przeciwko instalacji latryn akurat wokół Pomnika Poległych- burmistrz nie rozumie problemu. Mieszkańcy proszą, aby na budynku Rady Miasta nie powiewała flaga tęczowa lecz hiszpańska – burmistrz nie podziela homofobicznych pretensji. I tak oto ponoć absolutnie bezobjawowa ideologia LGBTI zagląda w oczy mieszkańcom Madrytu z każdego kąta.

Jak to szło? Proletariusze?…nie, Burmistrze postępowych miast Europy łączcie się!