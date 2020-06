Skandal w Kurowie. Matka wysyłała proboszczowi zdjęcia nagiej córki

"Sprawą organy ścigania zainteresowały się w ubiegłym roku. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Puławach śledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Po przesłuchaniach i zbadaniu materiału dowodowego w lipcu 2019 roku 55-letni ksiądz i 39-letnia matka dziewczynki zostali aresztowani. Za kratkami są do dzisiaj. W ubiegłym tygodniu prokurator sformułował akt oskarżenia, który w ostatnich dniach wpłynął do Sądu Rejonowego w Puławach" – opisuje serwis.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie zarzuca księdzy, że w latach 2016-2018 wysłał nastolatce erotycznie zdjęcie intymnych części ciała. Pisał także SMS-y, w których namawiał ją do uprawiania seksu. Wiesław C. pisał też do matki dziewczynki, nakłaniając do robienia dziecku zdjęć o charakterze seksualnym.

Zachowanie 39-latki szokuje. Nie tylko nie zgłosiła tego organom ścigania, ale zaczęła spełniać zachcianki księdza. Przez trzy lata (2016-2019) "utrwalała treści pornograficzne z udziałem małoletniej córki". Śledztwo wykazało, że rozbierane zdjęcia dziewczynki były wysyłane także bezpośrednio z jej telefonu.

