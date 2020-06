"Dobry znak!". Bodnar pyta Allegro, dlaczego usunięto książkę Ziemkiewicza

„Cham niezbuntowany” – nowa książka Rafała Ziemkiewicza – to traktat publicystyczny. Książka ujawnia źródła i tłumaczy nasze narodowe działania, wybory, wewnętrzne konflikty. CZYTAJ WIĘCEJKolportowaniu książki sprzeciwia się także inne stowarzyszenie – "Nigdy więcej". Jego zdaniem można w niej znaleźć fragmenty o charakterze antysemickim. Chodziło m.in. o rozdział pt. „Antysemityzm, z którego powinniśmy być dumni".

Stowarzyszenie umieściło książkę na liście innych pozycji o zabarwieniu antysemickim i przesłało ją Allegro z rekomendacją, by zablokować ich sprzedaż na portalu aukcyjnym.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. W ocenie Adama Bodnara tego typu działania mogą budzić wątpliwości pod kątem naruszenia konstytucyjnie chronionej wolności wypowiedzi. "Rzecznik Praw Obywatelskich docenia troskę Państwa Spółki dotyczącą ochrony użytkowników przed potencjalną mową nienawiści, a tym samym za dbanie o to, by transakcje prowadzone poprzez Państwa portal nie prowadziły do naruszenia prawa. Niemniej decyzje w tym zakresie, zmierzające do całkowitego wyłączenia książki ze sprzedaży poprzez Państwa portal, powinny być podejmowane transparentnie i w oparciu o przejrzyste zasady" – poinformował RPO.

Bodnar zwrócił się do spółki Allegro z prośbą o przedstawienie informacji na temat sposobu moderacji treści oraz procedury podejmowania decyzji o usunięciu konkretnych tytułów ze sprzedaży poprzez portal, w szczególności zaś o przyczyny podjęcia decyzji o zablokowaniu sprzedaży najnowszej publikacji Rafała Ziemkiewicza.

"No, muszę powiedzieć, rzeczywistość rzadko zaskakuje mnie pozytywnie. RPO zrobił to, co do niego należy. Dobry znak!" – tak działanie RPO skomentował Rafał Ziemkiewicz.