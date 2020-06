Utrata tożsamości

Co do zasady jest on prosty: w wąskim gronie radykałów, w którym panuje wspólnota emocji, muszą pojawiać się coraz bardziej skrajne pomysły. Przeskakują one z osoby na osobę tak jak ogień z polana na polano – za pośrednictwem żaru. Doskonale widać to teraz na przykładzie kolejnych szaleństw ruchu rzekomych antyrasistów. Działaczom Black Lives Matter nie wystarcza już zrzucanie z cokołów mniej lub bardziej faktycznych zwolenników niewolnictwa Teraz chodzi o to, by w ogóle zburzyć całą zachodnią cywilizację od podstaw.