Prezydent Duda o wynikach I tury: Ta przewaga jest potężna

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zwyciężył pierwszą turę wyborów prezydenckich uzyskując 41,8 proc. głosów – wynika z badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos. Na drugim miejscu uplasował się kandydat Koalicji Obywatelskiej, na którego zagłosowało 30,4 proc. Polaków. Zachęcamy do śledzenia relacji na portalu DoRzeczy.pl!

– Wynik sprzed 5 lat pobity przy 10 kontrkandydatach. Dziękuję za ten wynik, ale przede wszystkich dziękuję moim rodakom za tę frekwencję. Niezależnie od tego, na kogo głosowali. Z całego serca dziękuję, że poszliście Państwo na wybory. To ważne byśmy korzystali z tego najważniejszego demokratycznego prawa, bo to ono prowadzi do tego, że państwo jest rządzone według tego jak chce większość obywateli – mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent komentując wyniki pierwszej tury zwrócił uwagę na różnicę, jaka dzieli go z drugim w zestawieniu Rafałem Trzaskowskim. – Dziękuję tym którzy mi zaufali. Po pięciu latach, po wielu trudnych decyzjach, dużo więcej osób niż wówczas głosuje na mnie już w pierwszej turze. Dziękuję za to zaufanie. Wygrywam tą pierwszą turę dzięki państwa głosom w sposób zdecydowany. Ta przewaga jest potężna – podkreślał prezydent.

Andrzej Duda wyraził wdzięczność dla wszystkich kontrkandydatów, którzy wystartowali w wyborach. Prezydent podkreślił, że taka liczba kandydatów wskazuje na siłę polskiej demokracji.

Prezydent o konkurentach: Dziękuję im

– Gratuluję wszystkim moim kontrkandydatom. Przede wszystkim Rafałowi Trzaskowskiemu, chociaż oczywiście mamy różne wizje z panem Trzaskowskim, z jego partią. Chcę podziękować wszystkim konkurentom. Ja wziąłem udział w debatach, chociaż moim poprzednicy tego nie robili. Uważam, że był to szacunek dla wyborców, chciałem też pokazać, że szanuję wszystkich konkurentów. Trzeba mieć odwagę by wystartować w wyborach. Dziękuję moim konkurentom, że byli w wyborach, że pokazali, że wybory są czymś poważnym. Gdyby nie to, nie byłoby takiej frekwencji. Gratuluję moim konkurentom, gratuluję panu Trzaskowskiemu, panu Bosakowi, panu Hołowni, panu Witowskiemu, panu Biedroniowi, panu Kamyszowi, panu Tanajno, panu Piotrowskiemu, panu Żółtkowi - wszystkim im dziękuję. To pokazało, że wybieranie prezydenta to nasza wspólna sprawa – mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że kampania toczy się dalej, a w jej centrum leży pytanie dotyczące tego, jaka ma być Polska. Andrzej Duda podkreślił, że w tej kwestii bardzo niewiele dzieli go z Krzysztofem Bosakiem - kandydatem Konfederacji

– W wielu sprawach myślimy podobnie. Pewnie, że w wielu sprawach wyborcy pana Bosaka, zwłaszcza ci młodzi, chcieliby, żeby wiele spraw było szybciej, bardziej radykalnie, takie są też prawa młodości. Ale nasz cel jest wspólny. Ten cel to Polska dumna, gdzie polskie sprawy są na pierwszym miejscu. Nie mam co do tego wątpliwości – mówił prezydent.

W podobnym tonie prezydent wypowiedział się o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, wskazując, że łączy ich wspólne postrzeganie roli jaką odgrywa instytucja rodziny oraz wagi polskiej wsi dla państwa. – Polska wieś jest niezwykle ważną gałęzią polskości, przynosi zyski naszej gospodarce – mówił.