"Do wyborców Krzysztofa Bosaka...". Zaskakujący apel Adamowicz

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 43,5 proc. – poinformowała we wtorek rano Państwowa Komisja Wyborcza.Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,46 proc. głosów. Trzeci jest Szymon Hołownia (13,87 proc.).Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak otrzymał 6,78 proc. głosów, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc., a Robert Biedroń z Lewicy – 2,22 proc.Wyniki pozostałych kandydatów wyglądają następująco: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Marek Jakubiak (0,17 proc.), Waldemar Witkowski (0,14 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.) Mirosław Piotrowski (0,11 proc.).

W drugiej turze zmierzy się zatem urzędujący prezydent z Rafałem Trzaskowskim. W związku z tym Magdalena Adamowicz zaapelowała do wyborców Krzysztofa Bosaka, aby nie popierali w drugiej turze Andrzeja Dudy. Jej zdaniem PiS jest naturalnym konkurentem Konfederacji.

"Do wyborców @krzysztofbosak: Waszym KONKURENTEM jest tylko PiS (wyborców PO nie przekonacie). Waszym egzystencjalnym ZAGROŻENIEM jest monopol władzy PiS (zrobią wszystko żeby Was zniszczyć).A więc strategicznie dla @Konfederacja_jest NIE głosować na Dudę🤷🏻‍♂️" – napisała europoseł na Twitterze.

"Co zyskujesz głosując na Dudę? Nic. Co tracisz? Demokrację. A głosując na Trzaskowskiego? Nic nie tracisz, a odzyskujesz demokrację. Reszta to didaskalia" – stwierdziła w kolejnym wpisie..

