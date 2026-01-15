Korupcyjny proceder. Wiceprezydent miasta zatrzymana przez CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wiceprezydent Lublina oraz sześć innych osób w związku ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wywarcia bezprawnego wpływu na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie nadzoruje Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Do zatrzymań doszło w środę 14 stycznia. W akcji udział wzięli funkcjonariusze delegatur CBA z Lublina, Białegostoku, Rzeszowa oraz Warszawy. W trakcie czynności zabezpieczono dokumentację w kilkunastu lokalizacjach oraz materiał dowodowy w postaci urządzeń elektronicznych.

CBA zatrzymało wiceprezydent Lublina. Chodzi o ustawianie przetargów

"Prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Lublinie postępowanie przygotowawcze dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień oraz ustawiania przetargów. Proceder miał polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną w związku z przygotowaniem i rozstrzygnięciem zamówienia publicznego. Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani mieli ustalać tryb oraz wartość zamówienia, a także kierować zapytania ofertowe do wcześniej wskazanych podmiotów, co skutkowało wyborem z góry określonego wykonawcy. Zastępca Prezydenta Miasta miała ponadto przyjąć korzyść majątkową w postaci biletów typu VIP" – podano w komunikacie CBA.

"Przedsiębiorcy z branży eventowej brali udział w zmowach przetargowych w postępowaniach o zamówienia publiczne, mających na celu zapewnienie wygranej z góry wybranemu podmiotowi, także poprzez pozorowanie konkurencji. Przedsiębiorcy mieli również dopuścić się bezprawnego wywierania wpływu na urzędników samorządowych oraz wręczania i obiecywania wręczenia korzyści majątkowych" – czytamy.

Według medialnych doniesień, chodzi o nieprawidłowości przy organizacji "strefy kibica" podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2024 r.

Prokurator przedstawił trzem urzędnikom Urzędu Miasta Lublin, w tym wiceprezydent miasta Beacie S.-K., zarzuty nadużycia funkcji, sprzedajności urzędniczej oraz zakłócenia przetargu. Zatrzymani przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty przekupstwa i zakłócenia przetargu.

Wobec sześciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji polegającego na zakazie kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo dwójkę urzędników, w tym wiceprezydent Lublina, zawieszono w czynnościach służbowych. Wobec jednego z podejrzanych przedsiębiorców zastosowano także zakaz opuszczania terytorium RP.

