Premier: Już nie trzeba się bać wirusa. Trzeba tłumnie pójść na wybory

– Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się. Idźmy na wybory. To ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

– Od dzisiaj obowiązuje na kilkaset artykułów obniżony VAT. PiS obniżyło podatek VAT na kilkaset artykułów spożywczych, ale także na foteliki dziecięce, na smoczki, na pieluchy. To prawdziwa polityka dla ludzi. Obniżamy, kosztem kolejnych kilkuset milionów w budżecie, te kilkaset milionów zostanie w kieszeniach Polaków. Bo to jest dla nas najważniejsze, żeby zwykła polska rodzina, tu, w Tomaszowie, tu, na Lubelszczyźnie, w Polsce czuła się bezpieczniej, również w trakcie tej trudnej sytuacji wychodzenia z tego kryzysu – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

Zwrócił się również do Rafała Trzaskowskiego.

– W czasach, kiedy Rafał Trzaskowski był w Platformie Obywatelskiej podnoszono podatki. Kiedy był w rządzie PO, premiera Tuska, premier Kopacz, podnoszono podatki. I on ma czelność mówić o tym? Zwróćcie uwagę na to, że to oni są zwolennikami obniżania podatków. Czyli kompletne nazwanie czarnego białym, białego czarnym. Kompletna niespójność, niekonsekwencja, ale właśnie takie są te wybory. Prezydent Duda, za którym stoją realne osiągnięcia w takich miastach, powiatach jak wasz, tutaj i kontrkandydat, który uprawia kuglarstwo, łatwe do zdemaskowania zresztą. Wczoraj to zrobiłem. Zaapelowałem, panie Trzaskowski, pokażcie te podatki, które obniżaliście i pokażcie te, które podnosiliście w czasach, kiedy pan był w rządzie pani Kopacz i pana Tuska – stwierdził premier.

