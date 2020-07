"Dosyć pytań zadawanych przez TVP". Trzaskowski apeluje do Dudy

– Pan prezydent znowu jest na zamkniętym spotkaniu na poligonie (w Drawsku Pomorskim – red.). Bardzo się cieszę, że odwiedza żołnierzy, tylko że warto byłoby organizować więcej otwartych spotkań, na których można wysłuchać różne opinie i porozmawiać z obywatelami – stwierdził kandydat KO.

Zaapelował do Andrzeja Dudy słowami: – Panie prezydencie, nie róbmy ustawek z TVP. Nie róbmy ustawek, w których zna pan pytania, które zostaną zadane. Nie róbmy ustawek, w których nie można panu zadawać pytań, bo to dokładnie jest planowane przez pana sztab, tylko spotkajmy się na ubitym gruncie i po po prostu porozmawiajmy o dniu jutrzejszym, a nie o tematach zastępczych, tak jak to było podczas ostatniej debaty w TVP.

– Już dosyć tych pytań zadawanych przez TVP. Mam nadzieję, że dopuści pan do otwartej formuły debatowania w czwartek, albo do agory prezydenckiej, która ja proponowałem, gdzie dziennikarze od lewa do prawa będą mogli nam zadawać pytania i gdzie sami będziemy mogli sobie zadawać pytania – powiedział Trzaskowski.



Jak stwierdził, "naprawdę warto porozmawiać o dniu jutrzejszym, o prawdziwych problemach, a nie tylko klepać wyuczone formułki i odpowiadać na pytania, na które pan zna odpowiedź, bo znał pan pytania przed samą debatą". – Naprawdę Polki i Polacy zasługują na poważne potraktowanie – dodał.

Propozycję debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich wysunęła Telewizja Polska, która chce ją zorganizować 6 lipca w miejscowości Końskie (woj. świętokrzyskie). Druga oferta to wspólna debata TVN, TVN24, Wirtualnej Polski i Onetu, planowana na 2 lipca.