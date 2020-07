Trzaskowski wypomina Dudzie członkostwo w Unii Wolności

Rafał Trzaskowski zarzuca obecnie rządzącym, że wciąż przypominają, co robił rząd PO-PSL, który rządził w latach 2007-2015. – Dzisiaj wszyscy mamy już dosyć tych sporów, które zostały dawno rozstrzygnięte. Nie wiem czy słyszeliście ostatnio pana premiera, jak pan premier mówił o tym, co było 13 lat temu. Bo on ciągle nostalgicznie wspomina czasy, kiedy współpracował z Donaldem Tuskiem. Pewnie mu się ckni odrobinę. Ciągle wspomina czasy, kiedy był bankierem, kiedy żyło mu się spokojniej – mówił ironicznie kandydat KO.

– Powinniśmy rozmawiać o przyszłości, a nie o tym, co było. I zasługujemy na taką debatę. Panie prezydencie, zwracam się do pana prezydenta jedynie słusznej opcji politycznej. Panie prezydencie, niech się pan nie boi. Zróbmy debatę, w której będzie można rozmawiać o przyszłości, w której będzie można panu zadawać pytania. Dosyć już tych ustawek w TVP Info. Bardzo pana o to proszę – apelował włodarz Warszawy.

Dalej Trzaskowski wytknął Andrzejowi Dudzie członkowstwo w Unii Wolności. Obecny prezydent w szeregi UW wstąpił w maju 2000 roku. W październiku tego roku został wiceprzewodniczącym koła Podgórze Zachód i ubiegał się nieskutecznie o mandat na zjazd regionalny partii. Jesienią 2001 zdobył mandat delegata na zjazd regionalny partii. Po wyborach parlamentarnych w 2005 rozpoczął współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości.

– Panie prezydencie Andrzeju Dudo. Przypomnijmy sobie te czasy. Pan był w Unii Wolności, okej, ja rozumiem. Bardzo dobrze. Warto o tym porozmawiać, jak wracamy do przeszłości. Pan premier współpracował z premierem Tuskiem. Rozumiem tę nostalgię. Przypomnijcie sobie, że to właśnie za tamtych czasów wynegocjowane były największe pieniądze z Unii Europejskiej – wskazał Trzaskowski podczas wizyty w Pile.

