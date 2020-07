"Polityka dziadostwa i dbania o elitę, napychania kieszeni salonowi ". Mocne słowa na wiecu prezydenta Dudy

Prezydent odwiedził dziś Pomorze Zachodnie. Podczas wiecu w Łobzie padły mocne słowa pod adresem Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej.

– W skrajnym ubóstwie dzisiaj w Polsce żyje najmniej ludzi w dotychczasowej historii. Takie są fakty i takie są efekty ostatnich pięciu lat – mówił prezydent, wspominając słynne słowa o szczawiu i mirabelkach.

– Chcę żeby ta polityka była kontynuowana. Polityka odważnych inwestycji i dbania o człowieka, a nie polityka dziadostwa i dbania tylko o elitę. Nie polityka napychania kieszeni warszawskiemu salonowi, tak zwanej "warszawce", czyli grupie najbogatszych ludzi, którzy bogacili się często kosztem reszty społeczeństwa – podkreślał prezydent.

Zwrócił się również bezpośrednio do polityków poprzedniego obozu rządzącego. – Mam pytanie do tych, co rządzili do 2015 roku. Gdzie jest 50 miliardów VAT-u rocznie. Gdzie? zamiast trafiać do ludzi, zamiast realizować politykę dla człowieka, to te pieniądze znikały. Ktoś na to pozwalał. Zbyt łatwo było zlikwidować to w ogromnej części. Oni pozwalali na to, żeby nas okradano, pozwalali na złodziejstwo. Nigdy więcej to nie może wrócić, dlatego proszę o wsparcie – zaznaczał.